Чемпион Тебриз Исмаилов трагически погиб в Волгограде

В Баку доставят тело погибшего в Волгограде чемпиона по смешанным единоборствам Тебриза Исмаилова. Об этом в Instagram рассказал тренер по единоборствам Рамиль Исмаилов.

Трагедия произошла накануне в 7.40 на 717-м километре трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль «Toyota Camry», в котором спортсмены по смешанным единоборствам ехали с соревнований из Твери, выскочил на встречку и попал под цементовоз под управлением 51-летнего водителя. Молодые люди ехали с турнира по универсальному бою, где заняли первое общекомандное место. До приезда скорой помощи скончались призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин и тренер по боксу Валерий Костюк. Им было от 24-х до 26-ти лет.

В Новоаннинскую ЦРБ доставили 31-летнего Виктора Костюка, который был за рулем иномарки. Однако спасти мастера спорта по рукопашному бою и мастера спорта по жиму лежа медикам не удалось. Братья Костюк также работали тренерами в фитнес-центре «Alex Fitness».

У Тебриза Исмаилова остался маленький ребенок.

В аварии пострадал и водитель цементовоза, его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней тяжести.