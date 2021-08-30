Армяне оставили после себя руины и в Ширванлы

Министерство обороны Азербайджана во вторник 31 августа распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Ширванлы Агдамского района. В распоряжении редакции haqqin.az оказались видеокадры освобожденного села.

Как видно из видеокадров, и это село оккупированного в 1993 году Агдамского района стерто с лица земли армянским оккупационным режимом. До аннексии в селе Ширванлы находилось свыше 200 домов.

Вся жилищная и транспортная инфраструктура села была предана огню и мечу.