60% россиян считают, что предвыборные дебаты – это шоу

Почти 60% респондентов в России считают предвыборные дебаты политическим шоу, а не важным инструментом информирования избирателей о программах партий и кандидатов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".

"Только треть россиян считает, что дебаты - это важный этап подготовки к выборам, они помогают узнать больше о кандидатах и программах. Доминантным оказалось мнение, его разделили 58% участников исследования, о том, что все-таки эти дебаты - шоу, которое не выполняет своей функции в достаточной мере в части информирования о кандидатах и программах", - сказал Мамонов.