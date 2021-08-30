По их словам, около 38 сел района получают воду из канала Сабир. Несмотря на то, что, в село Гаджибебир и прилегающие населенные пункты вода подается при помощи насоса, саму воду местные жители не видят.

«У нас острая нехватка питьевой воды. От жары мучается скотина, погибает урожай. В нашем селе есть территории, на которые в последний раз подавали воду 15 дней назад. Да и то всего на два часа», - жалуются местные жители.

В нескольких селах Сабирабадского района наблюдается острая проблема с нехваткой питьевой воды. В редакцию haqqin.az обратились с жалобой жители сел Гаджибебир, Чел-Агаммедли и Чел-Бешдели.

«Мы понимаем, что это природное бедствие. Падает уровень Куры. Но мы живем за счет животноводства и необходимо найти решение проблемы», - жалуются сельчане.

В местной исполнительной власти хоть и признают наличие проблемы, но предпочитают ее не преувеличивать.

«Уровень воды низкий, но несмотря на это, предпринимаются меры для ее своевременной подачи», - заявила haqqin.az председатель муниципалитета села Чел Бешдели Замин Алиева, отметив, что жалобщики просто «поднимают шумиху».

В то же время представитель исполнительной власти по селу Гаджибебир Эльбрус Ахмедов отметил, что проблема с нехваткой воды наблюдается лишь в летние месяцы.

«Села получают воду из канала Сабир. Но есть территории, куда сложно доставить воду даже при помощи насосов. Мы попросили людей не засеивать территории, где наблюдается проблема с водой. Но они все равно засеяли эти земли», - сказал он.

Стоит отметить, что в селе Гаджибебир проживает около 500 человек. Эльбрус Ахмедов отмечает, что периодически проблемы с водой наблюдаются и в селе Низами.

Представитель Объединения орошения по Сабирабадскому району Ханбала Муталимов связывает водную проблемы исключительно с природными катаклизмами. По его словам, недавно молния ударила в моторы насоса, который подавал воду в села.

«Была сильная гроза и молнии ударили в моторы. Понадобилось время, чтобы их починить. С другой стороны резко упал уровень воды в Куре. Но нельзя утверждать, что проблема с водой в селах постоянная. Мы подаем им воду из канала Сабир», - сказал Муталимов.