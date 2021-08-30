«Легендарный душман» Хикматияр войдет в правительство талибов

Легендарный полевой командир, один из лидеров «антисовестких душманов», экс-премьер-министр Гюльбеддин Хикматияр заявил о безоговорочной поддержке нового исламского правительства.

«Мы все ждали этого дня, когда США и НАТО покинут Афганистан в глубоком замешательстве, с разбитыми головами», - цитирует Pajhwok лидера Исламской партии.

Он сказал, что афганцы сломили и нанесли поражение трем крупным державам - Великобритании, СССР и США - за столетие, но эти страны продолжали вмешиваться в дела Афганистана через своих доверенных лиц.

Хикматияр заявил, что принимает предложение «Талибана» о сотрудничестве и войдет в новое правительство.