Джанни Де Бьязи: «Верю, что Азербайджан обыграет Люксембург»

Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет в Люксембурге отборочный матч чемпионата мира-2022 против местной национальной команды. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени. А сегодня в Люксембурге состоялись пресс-конференции главных тренеров и игроков обеих команд.

«Завтра проведем третий отборочный матч в нашей группе, - говорит главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи. – Это очень важная игра. В первых двух мы играли с двумя самыми сильными командами в группе.

Завтра на поле выйдут самые лучшие и подготовленные футболисты. За короткий срок проведем три важнейшие встречи. Сделаем все от нас зависящее. Думаю, что покажем хорошую игру.

За один день сложно все изменить. У нас хороший коллектив. Я верю в своих футболистов. Наша команда со временем все больше прогрессирует. Если команда проявит на поле характер, мы сможем победить. В составе сборной Люксембурга есть немало легионеров. Будем играть на хорошем поле. Верю, что мы победим».

Голкипер сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев сказал следующее:

«Мы в хорошем состоянии как физически, так и психологически. Постараемся завтра добиться успешного результата. Стоит отметить и силу соперника. У Люксембурга сильный сформировавшийся состав. Они несколько лет играют вместе. В нападении есть такие сильные футболисты, как Родригес и Синани. Сборная Люксембурга показывает клубный футбол».

Чуть ранее состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Люксембурга Люка Хольца. Он подчервнул, что у Азербайджана крепкая команда.

«Шансы соперников – 50 на 50. Естественно, выйдем на поле, чтобы заработать 3 очка. Но учитывая силу соперника, сделать это будет нелегко. Это будет наша первая игра на новом стадионе. Постараемся выиграть и порадовать болельщиков. Сборная Азербайджана проиграла 0:1 Португалии и 1:2 - Сербии. Это показатель того, что нам будет противостоять боевитая команда».