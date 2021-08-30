В Израиле катастрофа с коронавирусом: 11077 инфицированных за сутки!

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что в стране за минувшие сутки впервые выявили 11 077 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель суточного прироста для страны с начала пандемии, пишет The Times of Israel.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 716 заболевших, это относительно стабильный показатель. 159 из них подключены к ИВЛ. В Минздраве опасаются, что начало учебного года может вызвать новый всплеск заболеваемости.

Напомним, что в начале 2021 года Израиль после всеобщей вакцинации поспешно объявил о победе над пандемией и отменил масочный режим.