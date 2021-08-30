Эрдоган: «Никто не сможет вывести Турцию из игры»
Президент Р.Т.Эрдоган в своем выступлении на церемонии вручения дипломов выпускникам Морской и Военно-воздушной академии при Национальном университете обороны вновь заявил о бесперспективности намерений определенных кругов помешать успешному развитию Турции.
“Никто не сможет помешать строительству великой и могущественной Турции, которая стала символом 2023 года, 100-летия нашей республики”, - цитирует турецкого президента Анадолу.
По словам президента, цель попыток дестабилизировать страну, нарушить единство турецкого народа, ослабить мощь и бросить тень на репутацию турецкого государства состоит в том, чтобы снова "вывести Турцию из игры".