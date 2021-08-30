Как иранского шаха заставили выдать бежавшего из Азербайджана летчика интересная история

Бюро М.С. haqqin.az

История знает десятки уникальных случаев побега из СССР, каждый из которых мог бы стать основой для сценария остросюжетного боевика. К примеру, на весь мир известна история советского летчика Виктора Беленко, который перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Этот отчаянный побег считается успешным. Беленко получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство.

Валентин Засимов, Баку, октябрь 1985 года

Но в том же 1976 году из СССР сбежал еще один летчик – Валентин Засимов. Его судьба сложилась печальнее. 23 сентября 1976 года лётчик Министерства связи СССР лейтенант запаса Валентин Засимов, выполняя в одиночку внутренний рейс на самолёте Ан-2 (кукурузник), принадлежавшем Управлению гражданской авиации Азербайджанской ССР, по маршруту Забрат — Гаджикабул — Пушкино — Пришиб — Ленкорань, взлетев с аэродрома в Пушкинском районе (советское название Билясувара – ред.) без пассажиров на борту, перелетел через советско-иранскую границу в воздушное пространство Ирана и совершил посадку на аэродроме вблизи города Ахара в провинции Восточный Азербайджан. После приземления лётчик попросил предоставить ему политическое убежище.

Побег советского летчика вызвал международный скандал и все правозащитники мира тогда заступились за пилота и просили шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, не выдавать беглеца. Однако, для экстрадиции пилота в СССР Москва оказала беспрецедентное давление на Тегеран. Тогда с призывом не выдавать лётчика выступили академик Сахаров и дочь Сталина, но Засимова всё же вернули в Советский Союз и осудили на 12 лет. В середине 1980-х годов следы лётчика затерялись, и до сегодняшнего дня о его судьбе было мало что известно. Российскому агентству Russia Today удалось отыскать сына пилота и выяснить, что Валентин Засимов умер ещё в 1995 году.

Валентин Засимов в 1957 году, фотография из выпускного альбома средней школы №59 города Баку

Александр Засимов отмечает, что его отец родился 6 октября 1939 года, предположительно в Баку, откуда были родом его родители. А потом семья уехала на Дальний Восток. После того как дед завершил службу, семья вернулась в Азербайджан, где отец окончил школу.

После окончания Батайского летного училища Валентин Засимов вернулся в Баку, и вскоре был направлен по распределению в город Евлах. В 1962 году он женился и у него родились двое сыновей.

«Он всё время летал на Ан-2. Помимо грузо-пассажирских рейсов, он также занимался опрыскиванием полей. То есть он на какое-то время уезжал на точку. Помню, что за это очень хорошо платили, мог за такую поездку заработать и 1000 рублей, так что в финансовом плане всё было нормально», - рассказывает сын летчика.

Но, что же побудило типичного советского гражданина возненавидеть свою Родину и решиться на столь отчаянный шаг? Сын летчика признается, что точного ответа на этот вопрос у него нет.  Но отец всегда мечтал о карьере военного летчика и не мог смириться с тем, что он вынужден опрыскивать поля на кукурузнике. Причиной этого стало решение Хрущева о сокращении личного состава советской армии. Тогда в запас были отправлены миллион военнослужащих.

«Я думаю, он в целом скептически относился к советскому образу жизни. Я не знаю до сих пор, откуда у него возникли такие взгляды, что в СССР всё не так хорошо, как говорят по телевизору. Может, он слушал «Голос Америки», может, под влиянием общения с кем-то», - рассказывает младший Засимов.

Среди немногих сведений о побеге летчика есть и информация о месте приземления в Иране — где-то в районе города Ахар. Если посмотреть на карту, то этот небольшой населённый пункт сильно удалён от тогдашней советской границы и города Ленкорань.

«Я не думаю, что он летел целенаправленно в район этого города, скорее просто горючее закончилось — и сел, где смог. Со слов отца я знаю, что он приземлился прямо в кукурузном поле, он же всю жизнь садился в таких полевых условиях, и это не было для него проблемой. У меня был разговор с одним из его приятелей, и он объяснил, что отец так построил маршрут, чтобы границу СССР пересечь над морем и на очень маленькой высоте. То есть, получается, он сначала летел вдоль береговой линии на юг. Видимо, так пересечь границу было легче с точки зрения обнаружения силами ПВО. А уже затем, в воздушном пространстве Ирана, повернул опять к суше и летел вглубь Ирана так долго, как мог»,-  рассказывает сын летчика, отмечая, что его отец в дальнейшем планировал получить политическое убежище в США.

На этом самолете Засимов и перелетел из Баку в Иран

Но несмотря на давление правозащитников и мировой общественности, иранский шах не захотел портить отношения с СССР и принял решение вернуть беглого летчика.

«Его в итоге доставили в Баку, где и проходил суд. Процесс вёл Верховный суд Азербайджанской ССР, и проходил он в Доме культуры им. Дзержинского, который принадлежал КГБ, — это в самом центре города. Ещё я помню, как мы приезжали к нему на краткосрочные свидания в КГБ Азербайджана, где его содержали. Но что он там говорил, как проходили эти встречи, я, конечно, уже не помню, мне было тогда всего пять лет», - рассказывает мужчина.

Семья Засимова очень опасалась, что его приговорят к смертной казни. Однако, по слухам, одним из условий иранских властей при его депортации был гуманный суд. В итоге беглого летчика приговорили к 12 годам. Он отсидел 9 лет и вернулся в Баку. К тому моменту Валентин Засимов с женой были в разводе. Пожив некоторое время в Баку, он перебрался в Москву, где скончался в 1995 году. Заграницей летчик-беглец так и не побывал.