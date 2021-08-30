История знает десятки уникальных случаев побега из СССР, каждый из которых мог бы стать основой для сценария остросюжетного боевика. К примеру, на весь мир известна история советского летчика Виктора Беленко, который перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Этот отчаянный побег считается успешным. Беленко получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство.

Побег советского летчика вызвал международный скандал и все правозащитники мира тогда заступились за пилота и просили шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, не выдавать беглеца. Однако, для экстрадиции пилота в СССР Москва оказала беспрецедентное давление на Тегеран. Тогда с призывом не выдавать лётчика выступили академик Сахаров и дочь Сталина, но Засимова всё же вернули в Советский Союз и осудили на 12 лет. В середине 1980-х годов следы лётчика затерялись, и до сегодняшнего дня о его судьбе было мало что известно. Российскому агентству Russia Today удалось отыскать сына пилота и выяснить, что Валентин Засимов умер ещё в 1995 году.

Но в том же 1976 году из СССР сбежал еще один летчик – Валентин Засимов. Его судьба сложилась печальнее. 23 сентября 1976 года лётчик Министерства связи СССР лейтенант запаса Валентин Засимов, выполняя в одиночку внутренний рейс на самолёте Ан-2 (кукурузник), принадлежавшем Управлению гражданской авиации Азербайджанской ССР, по маршруту Забрат — Гаджикабул — Пушкино — Пришиб — Ленкорань, взлетев с аэродрома в Пушкинском районе (советское название Билясувара – ред.) без пассажиров на борту, перелетел через советско-иранскую границу в воздушное пространство Ирана и совершил посадку на аэродроме вблизи города Ахара в провинции Восточный Азербайджан. После приземления лётчик попросил предоставить ему политическое убежище.

Александр Засимов отмечает, что его отец родился 6 октября 1939 года, предположительно в Баку, откуда были родом его родители. А потом семья уехала на Дальний Восток. После того как дед завершил службу, семья вернулась в Азербайджан, где отец окончил школу.

После окончания Батайского летного училища Валентин Засимов вернулся в Баку, и вскоре был направлен по распределению в город Евлах. В 1962 году он женился и у него родились двое сыновей.

«Он всё время летал на Ан-2. Помимо грузо-пассажирских рейсов, он также занимался опрыскиванием полей. То есть он на какое-то время уезжал на точку. Помню, что за это очень хорошо платили, мог за такую поездку заработать и 1000 рублей, так что в финансовом плане всё было нормально», - рассказывает сын летчика.

Но, что же побудило типичного советского гражданина возненавидеть свою Родину и решиться на столь отчаянный шаг? Сын летчика признается, что точного ответа на этот вопрос у него нет. Но отец всегда мечтал о карьере военного летчика и не мог смириться с тем, что он вынужден опрыскивать поля на кукурузнике. Причиной этого стало решение Хрущева о сокращении личного состава советской армии. Тогда в запас были отправлены миллион военнослужащих.

«Я думаю, он в целом скептически относился к советскому образу жизни. Я не знаю до сих пор, откуда у него возникли такие взгляды, что в СССР всё не так хорошо, как говорят по телевизору. Может, он слушал «Голос Америки», может, под влиянием общения с кем-то», - рассказывает младший Засимов.

Среди немногих сведений о побеге летчика есть и информация о месте приземления в Иране — где-то в районе города Ахар. Если посмотреть на карту, то этот небольшой населённый пункт сильно удалён от тогдашней советской границы и города Ленкорань.

«Я не думаю, что он летел целенаправленно в район этого города, скорее просто горючее закончилось — и сел, где смог. Со слов отца я знаю, что он приземлился прямо в кукурузном поле, он же всю жизнь садился в таких полевых условиях, и это не было для него проблемой. У меня был разговор с одним из его приятелей, и он объяснил, что отец так построил маршрут, чтобы границу СССР пересечь над морем и на очень маленькой высоте. То есть, получается, он сначала летел вдоль береговой линии на юг. Видимо, так пересечь границу было легче с точки зрения обнаружения силами ПВО. А уже затем, в воздушном пространстве Ирана, повернул опять к суше и летел вглубь Ирана так долго, как мог»,- рассказывает сын летчика, отмечая, что его отец в дальнейшем планировал получить политическое убежище в США.