И хотя идея конкурса для самых продвинутых спецов по выращиванию информационной клюквы пока никого не осенила, мониторинг армянских СМИ только за последний год не оставляет и тени сомнений относительно бесспорного права пишущей братии из Еревана на еще не существующий, но уже честно заработанный «Гран-при» за бесчестность, провокационность и дезинформацию…

В большинстве масс-медиа, вещающих на многомиллионную аудиторию бывшего Советского Союза, конспирологические теории методично теснят, а подчас забивают серьезную аналитику. Теории заговора становятся на наших глазах не только популярной, но и легитимной моделью, с помощью которой публике «открывают глаза» на причины всего непонятного, опасного и загадочного – от природы пересыхания Аральского моря до тайны возникновения вируса COVID-19.

После переговоров Лаврова с главным сподвижником Пашиняна по антироссийскому соросовскому фронту - энпеошником, переродившимся в дипломата Арарата Мирзояна, на пресс-конференции мастер российской дипломатии в свойственной себе искусной манере подправил журналиста Общественного армянского телеканала. Журналист попытался выдать отбывающих срок в бакинских тюрьмах армянских военнослужащих за военнопленных второй карабахской войны. Но Лавров парировал удар. Остановил армянского журналиста, и сделал немаловажную ремарку: армянские военнослужащие попали в плен после окончания войны. И естественно, обязательства, взятые на себя сторонами конфликта согласно Московскому соглашению на поствоенный период не распространялись.

В армянских СМИ поднялся гвалт… и коллеги общественной журналистки буквально напали на Лаврова, обвиняя главу внешнеполитического ведомства России в неполиткорректности и даже в ошибочной интерпретации текста мирного соглашения. Нашлись и такие, кто упрекнул Лаврова в нарушении союзнических обязательств – дескать, если новые военнослужащие попадут в плен в Азербайджан, Россия и на их освобождении настаивать не будет? Но послышались и справедливые возгласы, мол, этих захватили на территории Азербайджана. А как будет с теми, кого Азербайджан «захватит» на территории Армении?

Смотря, какие территории Армения подразумевает под своими. Все что за чертой административных границ, установленных в советский период армянским считаться не может. И с этим согласен Лавров, который всего лишь просит об освобождении армянских военнопленных…