Американцы бросили на произвол судьбы Мохаммеда, который спас жизнь Байдена

США бросили на произвол судьбы в Афганистане переводчика Мохаммеда, который фактически в 2008 году помог спасти жизнь Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.