Американцы бросили на произвол судьбы Мохаммеда, который спас жизнь Байдена
США бросили на произвол судьбы в Афганистане переводчика Мохаммеда, который фактически в 2008 году помог спасти жизнь Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным газеты, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.
А после захвата Афганистана талибами тот же Мохаммед обратился с просьбой к Байдену, которому спас жизнь: "Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь".
Сейчас Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов, а его попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными. Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.