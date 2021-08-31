Рауф Мамедов лидирует на чемпионате Европы в Исландии

В Рейкьявике проходит чемпионат Европы по шахматам.

После 6 туров единоличным лидером является азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов. В его активе 5,5 очка. По 5 очков имеют россиянин Антон Демченко и армянин Ованес Габузян.

В шести турах Рауф Мамедов одержал пять побед и один раз сыграл вничью. Он обыграл Таруна Каньямаралу (Италия), Войтеха Плата (Чехия), Евгения Романова (Россия), Роберта Ованисяна (Армения) и Максима Лагарда (Франция). Единственную ничью Рауф сделал в партии с болгарином Мартином Петровым.

Также в чемпионате Европы от Азербайджана выступают Ниджат Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, Риад Самедов и Васиф Дурарбейли.

Соревнование состоит из 11 туров и завершится 5 сентября.