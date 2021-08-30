Два гаранта Кабула: Турция и Катар

Власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Более конкретным аспектом, над которым мы работаем с Катаром и Турцией, является возобновление работы гражданской части аэропорта, чтобы мы могли использовать его не только для рейсов, чтобы люди могли улететь, но также для гуманитарной помощи, над распределением которой мы будем работать через Всемирную продовольственную программу ООН и другие структуры", - сказала Псаки.