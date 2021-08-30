Евросоюз о поражении западных ценностей

В первую очередь, это трагедия для афганского народа, это катастрофа. Это явное поражение Запада. И это существенное изменение в международных отношениях. Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности.

Победа "Талибана" в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира, - заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

По его словам, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, поскольку страны Запада "не смогли помочь создать основы современного государства".

Боррель не согласен с мнением американского президента Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. По мнению Борреля, ставилась также задача "создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин". "Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем заменить", - сказал Боррель. По его словам, тот факт, что талибы так быстро захватили страну, означает, что они "представляют нечто социальное и культурное" для афганского общества.

По его словам, этот урок необходимо выучить, поскольку есть другие конфликты, в который вовлечены страны Запада. "Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности", - сказал он.

По словам Борреля, "в очередной раз было доказано", что "милитаризация дипломатии не работает" и что даже "лучшие политические идеи" не приносят на "штыках".