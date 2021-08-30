Эти ограничения вступили в силу в Азербайджане список
С 1 сентября вступают в силу некоторые ограничения, внесенные Кабинетом министров Азербайджана в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений".
Так, в соответствии с изменениями вступает в силу требование о получении не менее 80 процентами сотрудников госорганов, а также сотрудников ряда нижеперечисленных предприятий первой дозы вакцины от COVID-19, а с 1 октября - второй дозы вакцины, либо о наличии сертификата об иммунитете против COVID-19:
- все медицинские и фармацевтические предприятия, независимо от формы собственности; все научные и образовательные заведения, независимо от формы собственности.
1. По коммунальной сфере:
1.1. энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение;
1.2. водоснабжение и мелиорация, сбор и очистка сточных вод;
1.3. сбор, переработка и утилизация отходов.
2. По транспортной, логистической и коммуникационной сферам:
2.1. грузо- и пассажироперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая услуги такси;
2.2. портовые услуги
2.3. логистические услуги
2.4. услуги телекоммуникации и связи
2.5. почтовая и курьерская деятельность.
3. По социальной сфере:
3.1. оказание социальных услуг;
3.2. услуги сиделки для лиц с физическими, психическими, умственными нарушениями.
4. По сфере торговли и общепита:
4.1. оптовая и розничная торговля;
4.2. общественное питание;
4.3. служба доставки питания.
5. По сфере туризма:
5.1. гостиницы и другие предприятия, оказывающие услуги по размещению;
5.2. деятельность турагентств и туроператоров.
6. По сфере финансовых услуг:
6.1. финансовая и страховая деятельность (банки, небанковские кредитные организации, ломбарды, страховые компании, платежные службы).
7. По другим сферам:
7.1. полиграфическая деятельность, копировальные услуги;
7.2. установка и ремонт всех видов машин и оборудования;
7.3. ремонт компьютеров и оборудования связи, бытовых товаров;
7.4. техобслуживание автомобилей и мотоциклов, их ремонт и мойка;
7.5. аренда и лизинговая деятельность;
7.6. услуги купли-продажи недвижимости;
7.7. деятельность в сфере архитектуры, инженерии, проектирования и предоставления техконсультаций;
7.8. рекламная деятельность и изучение рынка;
7.9. деятельность агентств по трудоустройству;
7.10. услуги по обучению и репетиторству;
7.11. переводческие услуги;
7.12. дизайнерская деятельность;
7.13. деятельность в области фотографии;
7.14. услуги, предоставляемые в связи с осуществлением предпринимательской деятельности (бухгалтерский учет и аудит, право, консультации по коммерческой деятельности и вопросам управления (консалтинг) и др.);
7.15. уборка промышленных и жилых зданий, квартир;
7.16. услуги дезинфекции;
7.17. стирка и химчистка текстильных и меховых изделий;
7.18. услуги по пошиву одежды;
7.19. парикмахерские и салоны красоты;
7.20. ветеринарная деятельность;
7.21. приюты для животных.
Также все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт.
Кроме того, лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях нижеуказанных объектов, только при условии наличия COVID-паспорта:
- в заведениях общественного питания; в гостиницах; в крупных торговых центрах.