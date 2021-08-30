С 1 сентября вступают в силу некоторые ограничения, внесенные Кабинетом министров Азербайджана в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений".

Так, в соответствии с изменениями вступает в силу требование о получении не менее 80 процентами сотрудников госорганов, а также сотрудников ряда нижеперечисленных предприятий первой дозы вакцины от COVID-19, а с 1 октября - второй дозы вакцины, либо о наличии сертификата об иммунитете против COVID-19:

- все медицинские и фармацевтические предприятия, независимо от формы собственности; все научные и образовательные заведения, независимо от формы собственности.