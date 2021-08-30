Бразильские исследователи обнаружили, что молекулы в яде змеи подавляют размножение коронавируса в клетках обезьян, что является возможным первым шагом на пути к созданию лекарства для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Согласно публикации, яд змей вида обыкновенная жарарака содержит особые молекулы, которые подавляют способность к размножению коронавируса на 75% в клетках обезьян. Автор исследования профессор Университета Сан-Паулу Рафаэль Гвидо отметил, что один из компонентов змеиного яда блокирует важные белки вируса, которые необходимы для дальнейшего размножения в организме человека.

В планах ученых испытать полученное из яда гадюки вещество на людях, чтобы досконально изучить его влияние на коронавирус в организме человека.