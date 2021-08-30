Боевики движения "Талибан" намерены уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, заявил РИА Новости посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Зохир Агбар.

"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира", - отметил Агбар.

"Они наглые и агрессивные, их цель - поставить на колени весь Афганистан. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель - уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда", - указал дипломат.