Врачи утверждают - COVID не респираторное заболевание

Ученые из Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Диего, в ходе исследований выяснили, что COVID-19 является сосудистым, а не респираторным заболеванием. Информация об этом появилась в журнале Journal Circulation Research.

В материале уточняется, что коронавирус в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему. Белок, который содержится в вирусе, повреждает митохондрии клеток и приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

«По нашему мнению, сначала происходит воспаление сосудистой ткани легочной системы, а потом у пациентов с коронавирусом развиваются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему часто происходят инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения», - добавили ученые.

При тяжелом течении коронавируса в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови в большинстве случаев приводят к летальным исходам. На основе этих данных ученые сделали вывод, что коронавирус нельзя ставить в один ряд с гриппом или простудой.