Дрон с бомбой взорвался в аэропорту в Саудовской Аравии

Взрыв в аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии привел к ранению восьми человек. Израильское издание Cursorinfo.co.il пишет, что накануне в аэропорт на юго-западе Саудовской Аравии врезался начиненный бомбами беспилотник, ранив восемь человек и повредив гражданский самолет.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая боевые действия в Йемене, возложила ответственность за нападение на хуситов, заявив, что это уже второй подобный удар по аэропорту Абха за последние 24 часа.

Саудовские войска заявили, что они сбили беспилотник, и что в результате перехвата разлетелись фрагменты, которые пробили небольшие отверстия в пассажирском самолете, разбили стекло и ранили граждан Бангладеш, Непала и Индии. Один бангладешский гражданин остается в критическом состоянии, заявили представители коалиции, не сообщив дальнейших подробностей нападения.

Издание отмечает, что атака произошла через несколько дней после того, как ракеты и беспилотники обрушились на ключевую военную базу на юге Йемена, убив по меньшей мере 30 йеменских солдат, поддерживаемых Саудовской Аравией, и ознаменовав собой одну из самых смертоносных атак в гражданской войне в стране. Никто не взял на себя ответственность за это нападение.