В Армении заявляют об ухудшении ситуации с COVID
В Армении ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения республики Геворг Симонян.
"Ситуация... из-за пандемии COVID-19 ухудшается. В Ереване и областях Армении 14 медицинских центров были полностью или частично перепрофилированы в центры лечения коронавируса. Из 1798 койко-мест 1563 уже заняты (87%). Около 700 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 125 - в крайне тяжелом, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - написал он в своем Facebook, добавив, что бригады скорой помощи работают с большой нагрузкой, обрабатывая 2-3 тыс. вызовов в день.