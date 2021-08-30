Токаев: Нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий

На фоне ситуации в Афганистане перед правительством Казахстана стоит задача по перезагрузке оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании к казахстанскому народу.

"Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий", - сказал Токаев, которого цитирует ТАСС.

Он отметил также, что в высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. "Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата", - пояснил президент Казахстана.