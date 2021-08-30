Битва за Панджшер: идут тяжелые бои

В разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан продолжаются столкновения между силами Фронта сопротивления Афганистана и боевиками движения "Талибан". Об этом в среду сообщило агентство Asvaka со ссылкой на источники.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор. Число погибших неизвестно.

Накануне боевики заявили, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят "о полной победе". Однако позднее силы сопротивления опровергли эту информацию.