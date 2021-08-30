В море упал американский военный вертолет: экипаж ищут

Американский военный вертолет потерпел во вторник катастрофу во время выполнения полета недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт 3-го флота ВМС США.

Согласно информации, вертолет MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего. Причина произошедшего не уточняется. ВМС совместно со службой Береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию пяти военнослужащих у побережья Сан-Диего (штат Калифорния).

"К настоящему моменту один член экипажа спасен, ведутся поиски еще пяти членов экипажа вертолета MH-60S, вылетевшего с борта авианосца Abraham Lincoln и упавшего в море у побережья Сан-Диего", - отмечается в сообщении.