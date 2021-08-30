Агаларов продает свои помещения в центре Москвы

Группа компаний Crocus Group продает все свои помещения в центре Москвы, рассказал РИА Новости первый вице-президент группы Эмин Агаларов.

«Мы выставили на продажу все помещения в центре Москвы, принадлежащие Crocus Group. Общая площадь объектов составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведем активные переговоры с крупными fashion-брендами», - сообщил Агаларов.

Говоря о причинах продажи, бизнесмен заявил, что прибыльность такой недвижимости снижается. «Москва стала слишком пешеходной, и цены на недвижимость в этих районах, по прогнозам наших аналитиков, в ближайшее время начнут идти вниз», - подчеркнул он, отметив при этом, что с радостью останется арендатором помещений, «если новые владельцы согласятся меня оставить на нормальных условиях».