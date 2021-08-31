Цена на газ в Европе в ходе торгов ускорила рост и преодолела отметку в $640 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигала $640,2 за 1 тыс. куб. м или €52,935 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но стоимость голубого топлива в Европе продолжает оставаться в районе $640 за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов в среду цена газа выросла на 5%.

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Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила $625 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла $625,9 за 1 тыс. куб. м или €51,8 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Ранее сообщалось, что цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила $600 за тысячу кубометров.