Талибы Ирану не по карману оперативный комментарий
Выступая на своем еженедельном брифинге для прессы, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде повторил, что «мир и стабильность в Афганистане принесет формирование всеобъемлющего правительства в этой стране, которое отражает этнический и демографический состав Афганистана».
В переводе с дипломатического это означает: предварительно сформированный кабинет министров в Афганистане иранцев пока не устраивает, поскольку не отражает этнический и демографический состав страны, что чревато вспышками недовольства и противоречий.
Хазарейцы и таджики, а также представители шиитов должны войти в правительство Афганистана. До тех пор, пока этого не произойдет, – Тегеран будет занимать выжидательную позицию в отношении признания талибов и установления с ними партнерских отношений.
В Тегеране справедливо полагают, что стать полноценной властью талибы, опираясь только на пуштунов, то есть примерно 40% населения страны, не смогут. Как не смогут стать властью и местные клиенты Ирана. В таком случае обеспечить иранские интересы в Афганистане не сможет никто.
Защита 900 километров восточной границы, охрана водных ресурсов, поступающих из Афганистана; борьба с наркотрафиком и решение вопроса афганских беженцев, количество которых приближается к трем миллионам, борьба с ИГ-Хорасан – так выглядит «базовый набор», который Тегерану нужно обсуждать с новыми властями в Афганистане. И вполне понятно, что он хотел бы иметь в руководстве страны тех, кто поддерживает и проводит его интересы.
Единый и централизованный Афганистан при готовых к сотрудничеству талибах и наличии в руководстве страны своих лоббистов - остается приоритетным вариантом для иранской стороны, для реализации которого она приложит максимум усилий. Талибы, в принципе, не прочь, поскольку в нормальных отношениях с Ираном они тоже крайне заинтересованы. Но сумеют ли они преодолеть внутреннее сопротивление в своих рядах – большой вопрос.
Действительно, судя по их заявлениям и действиям, талибы проделали огромную работу по самореформированию. Но окажется ли у них достаточно смелости сделать те шаги, которые удовлетворят Тегеран? Ведь заявлять о готовности создать инклюзивное правительство гораздо проще, чем реально добиться этого в афганских условиях.
С мая 2016 года наступила новая политика Ирана в отношении «Талибана». Из угрозы безопасности талибы стали «неотъемлемой частью Афганистана», с которой нужно вести диалог. В конце 2018 года Тегеран впервые признал, что принимал у себя посланников талибов, после чего делегации движения приезжали в Иран неоднократно. И сейчас Тегерану очень хотелось бы получить от талибов полагающиеся ему за поддержку преференции.
Но как они будут выглядеть, как далеко готовы талибы пойти в пресловутой инклюзивности и сотрудничестве с хазарейцами, таджиками и шиитами Афганистана – пока совершенно неясно. Здравый смысл требует позитивных шагов в этом направлении. Но эйфория от победы – «все теперь наше» - создает опасность неожиданных поворотов, когда в Кабуле могут решить, что с Тегераном договариваться особо и не нужно. Ведь все сегодня в Афганистане хрупко, нестабильно и неопределённо.