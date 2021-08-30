Икрам Нур, автор haqqin.az 11:51

Выступая на своем еженедельном брифинге для прессы, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде повторил, что «мир и стабильность в Афганистане принесет формирование всеобъемлющего правительства в этой стране, которое отражает этнический и демографический состав Афганистана». В переводе с дипломатического это означает: предварительно сформированный кабинет министров в Афганистане иранцев пока не устраивает, поскольку не отражает этнический и демографический состав страны, что чревато вспышками недовольства и противоречий.

Хазарейцы и таджики, а также представители шиитов должны войти в правительство Афганистана. До тех пор, пока этого не произойдет, – Тегеран будет занимать выжидательную позицию в отношении признания талибов и установления с ними партнерских отношений. В Тегеране справедливо полагают, что стать полноценной властью талибы, опираясь только на пуштунов, то есть примерно 40% населения страны, не смогут. Как не смогут стать властью и местные клиенты Ирана. В таком случае обеспечить иранские интересы в Афганистане не сможет никто. Защита 900 километров восточной границы, охрана водных ресурсов, поступающих из Афганистана; борьба с наркотрафиком и решение вопроса афганских беженцев, количество которых приближается к трем миллионам, борьба с ИГ-Хорасан – так выглядит «базовый набор», который Тегерану нужно обсуждать с новыми властями в Афганистане. И вполне понятно, что он хотел бы иметь в руководстве страны тех, кто поддерживает и проводит его интересы.