Путин о 20-летнем присутствии США в Афганистане: одни трагедии и потери

Вашингтон 20 лет пытался внедрять свои стандарты в Афганистане, однако результатом стали только трагедии и потери, заявил президент РФ Владимир Путин.

"20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат - одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это сделал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана", - цитирует ТАСС главу российского государства.

Путин отметил, что государства должны цивилизованно оказывать помощь другим странам, навязать извне ничего нельзя: "Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии - в самом широком смысле - жизни этих людей. Должен подходить с уважением к их традиции. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего".