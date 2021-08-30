Токаев пообещал пресекать попытки покушения на казахские территории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал бороться с любыми попытками покушения на суверенитет и территориальную целостность республики. Его слова цитирует Sputnik Казахстан.

«Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность», - сказал Токаев, озвучивая послание народу.

По словам президента, хотя жители Казахстана и толерантны к другим культурам и народам, согласно Конституции, они являются единой нацией. Любые попытки радикалов изменить этот баланс глава казахстанского государства потребовал жестко пресекать: «Мы как зеницу ока должны беречь единство народа».

Он отметил, что главный критерий патриотизма для жителей страны — владение казахским языком, а также подчеркнул, что развитие государственного языка остается «основной стратегией страны». «Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен изучать казахский язык», — добавил Токаев.