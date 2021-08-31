Израиль лидер по числу зараженных COVID

Только за вчерашний день более 11 000 инфицированных. За последнюю неделю Израиль поставил неутешительный рекорд, сообщает Mignews.com.

По анализу данных, который проводят ученые Оксфордского университета, Израиль в этой печальной статистике опередил Грузию и Черногорию, которые в последние дни уверенно делили первое место.

За прошедшую неделю в Израиле были диагностированы 61 185 случаев заражения. А вообще за август было выявлено 191 937 новых случаев заражения. Для сравнения, в июле было 32 537 зараженных, а в июне всего 2 392.

За последнюю неделю по количеству умерших на миллион в результате заражения Израиль занимает 3-е место в мире. Обгоняет Израиль Грузия и Северная Македония.

За август в Израиле в результате заражения скончалось 564 пациента, в июле - 52, а в июне - 8.