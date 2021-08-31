Однако утром ряд информационных ресурсов со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшада Гаджиева выступил с противоречивыми заявлениями. Так, одни сайты опубликовали заявление Эльшада Гаджиева о том, что ковид-паспорта якобы будут нужны даже посетителям кафе на открытом воздухе. Другие же сообщили, что ковид-паспорт для посещения таких кафе не требуется. Такие противоречащие друг другу утверждения сразу вызвали бурные дискуссии в социальных сетях.

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу очередные коронавирусные ограничения. Как уже сообщал haqqin.az, теперь для посещения объектов общепита, моллов и гостиниц у клиентов будут требовать ковид-паспорт, подтверждающий вакцинацию.

Чтобы внести ясность в вопрос о новых ограничениях, haqqin.az связался с Эльшадом Гаджиевым. Представитель МВД заверил, что информация о том, что у посетителей кафе на открытом воздухе будут требовать ковид-паспорта, не соответствует действительности. Документ о вакцинации нужен только посетителям закрытых пространств.

Среди общественности также распространилось ошибочное мнение о том, что для посещения кафе, моллов и ресторанов достаточно одной - первой дозы вакцины. Однако Эльшад Гаджиев подчеркнул, что посетители должны пройти полную вакцинацию и получить обе дозы.

Поясняя новые правила, представитель МВД также отметил, что ковид-паспорта у посетителей будут проверять сами работники ресторанов.

На вопрос о том, насколько,скажем, рестораны будут заинтересованы в наличии ковид-паспортов у своих клиентов, Гаджиев заявил: «Специальные мониторинговые группы из представителей МВД, Исполнительной власти и Агентства пищевой безопасности будут регулярно наведываться на объекты общепита и выборочно проверять наличие ковид-паспорта у посетителей. Если у кого-то он будет отсутствовать, то против объекта будут приняты меры».

Эльшад Гаджиев добавил, что ответственность за отсутствие ковид-паспорта будет нести только объект общепита или торговли, но никак не посетитель.

«Потому что процесс вакцинации в Азербайджане добровольный», - подчеркнул он.