Минтруда докладывает: тысячи героев Карабаха получили ключи от новых квартир
До конца этого года семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще несколько многоквартирных жилых зданий. В 2021 году в их пользование будут переданы в целом 3 тысячи квартир и частных домов, из них 1 600 уже сданы в эксплуатацию.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом шла речь на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. Министр Сахиль Бабаев отметил, что в августе этого года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой семьям шехидов, инвалидам войны и Героям Отечественной войны было передано большое количество квартир и автомобилей, что подтверждает проявление к гражданам этой категории внимания и заботы на самом высоком уровне. Работа по расширению программы обеспечения квартирами семей шехидов и инвалидов войны по поручению главы государства продолжается.
Было отмечено, что в 2019-2021 годах также были капитально отремонтированы, реконструированы, оснащены самым современным оборудованием и сданы в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства. До конца года планируется передать в пользование нуждающихся в лечении и Шемахинское психоневрологическое учреждение социального обслуживания, детские реабилитационные центры в Габале и Шамкире.
На заседании были обсуждены работы, проводимые в области осуществления госконтроля, строительства новых социальных объектов, а также создания новых центров DOST. Была изучена деятельность DOST İŞ Mərkəzi.
Указывалось, что ведется работа по усовершенствованию программы оплачиваемых общественных работ, которая в настоящее время охватила 56 тысяч граждан. Лица, привлеченные к общественным работам, - это в основном те, у кого нет начальной профессиональной подготовки. Поэтому одна из главных целей – обеспечив их в рамках программы работой в той или иной конкретной профессиональной сфере, создать условия для освоения начальных профессиональных знаний в этих областях, и как результат самостоятельной организации ими в будущем своего дела благодаря приобретенных навыкам.
На заседании были заслушаны отчеты о деятельности отдела внутреннего контроля и аудита министерства, Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Минтруда, обсуждена проделанная работа и предстоящие задачи.