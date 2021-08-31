Минтруда докладывает: тысячи героев Карабаха получили ключи от новых квартир

До конца этого года семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще несколько многоквартирных жилых зданий. В 2021 году в их пользование будут переданы в целом 3 тысячи квартир и частных домов, из них 1 600 уже сданы в эксплуатацию.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом шла речь на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. Министр Сахиль Бабаев отметил, что в августе этого года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой семьям шехидов, инвалидам войны и Героям Отечественной войны было передано большое количество квартир и автомобилей, что подтверждает проявление к гражданам этой категории внимания и заботы на самом высоком уровне. Работа по расширению программы обеспечения квартирами семей шехидов и инвалидов войны по поручению главы государства продолжается.

Было отмечено, что в 2019-2021 годах также были капитально отремонтированы, реконструированы, оснащены самым современным оборудованием и сданы в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства. До конца года планируется передать в пользование нуждающихся в лечении и Шемахинское психоневрологическое учреждение социального обслуживания, детские реабилитационные центры в Габале и Шамкире.