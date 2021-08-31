Кем мечтал стать в детстве Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика, и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное - он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась, сообщает РИА Новости.

Один из участником встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.

"Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком - я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось", - рассказал президент России.

Но он подчеркнул, что главное вовсе не это, а то, что и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

"И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", - добавил Путин.