Секретные переговоры британской разведки с талибами британские СМИ
Высокопоставленные представители британской разведывательной службы МИ-6 провели переговоры с представителями движения «Талибан». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Отмечается, что таким образом власти Великобритании хотели добиться гарантий того, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад. По данным газеты, переговоры с талибами проходили на протяжении двух недель: как правило, ими занимались британцы, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе.