Специальный алфавит от Azercell: отражает творчество великого Низами

Буквы алфавита, разработанные в интересном стиле, отражают героев поэм, вошедших в рукопись «Хамсэ» великого Низами, известные образы его произведений и людей, сыгравших особую роль в жизни поэта. Например, буква «А» стилизована под образ первой жены поэта, красавицы из племени кипчаков Афак. Буква «B» прославляет сасанидского шаха Бахрама, «F» знакомит со знаменитой Фитне из поэмы «Семь красавиц», а буква «İ» посвящена могущественному полководцу Александру. Каждая буква украшена миниатюрами в соответствии с названными изображениями.

По случаю 880-летия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви распоряжением президента Ильхама Алиева 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви. Ведущий мобильный оператор страны ООО Azercell Telecom проявил инициативу в этом направлении и реализовал интересный проект. Компания разработала дизайн алфавита, посвященный творчеству одного из выдающихся классиков мировой литературы Низами Гянджеви. Алфавит, отражающий творения Низами, служит изучению и популяризации богатого наследия великого поэта.

Используя алфавит, отражающий наследие Низами, можно создавать различные слова из из этих специально разработанных букв и делиться ими в социальных сетях. Все, что вам нужно сделать, это посетить сайт https://www.nizami880.az/. Буквы алфавита также можно найти в разделе «gif» социальных сетей, таких как WhatsApp, Telegram, Facebook, и Instagram, используя ключевые слова «Nizami880» или «Azercell», а также через https://t.me/addstickers/azercell в разделе «стикеры» приложения Telegram.

ООО Azercell Telecom выступило с различными инициативами, посвященными знаменитому классику в Год Низами Гянджеви. Отрывки из стихотворений Низами Гянджеви и известные цитаты регулярно публиковались в аккаунтах компании в социальных сетях. Кроме того, проводились конкурсы, отражающие творчество поэта.

Недавно в сотрудничестве с Azercell @alex.ivanchak, имеющий большую аудиторию в TikTok, создал великолепный портрет гениального мыслителя с помощью кубиков Рубика. Для создания портрета было использовано 400 кубиков.

https://www.facebook.com/azercell/posts/10158872270558303

На этом новости о Годе Низами Гянджеви не заканчиваются. Azercell продолжает готовить для своих абонентов различные призовые конкурсы и кампании. Следите за страницами ведущего мобильного оператора страны в социальных сетях.

https://www.facebook.com/azercell/posts/10158877146958303