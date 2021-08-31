МВД начало расследование в отношении мужчины, который накануне разбил дверь и ворвался в бакинскую поликлинику, требуя сделать ему вакцину.

Как заявил haqqin.az начальник отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшад Гаджиев, по итогам расследования будет дана правовая оценка его действиям.

«Это житель Баку Джейхун Агаев, 1978 г.р. Утверждения о том, что он является ветераном первой карабахской войны, ложны. В 1994 году ему было всего 16 лет», - сказал представитель МВД, обвинив мужчину в обмане.

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Новые ограничения для посещения ресторанов и моллов в Азербайджане вызвали ажиотаж в пунктах вакцинации. Как уже сообщал haqqin.az, c сегодняшнего дня посетителям общественных объектов закрытого типа необходимо иметь ковид-паспорт.