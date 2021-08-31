МВД о хулигане, который штурмовал бакинскую поликлинику видео, обновлено
МВД начало расследование в отношении мужчины, который накануне разбил дверь и ворвался в бакинскую поликлинику, требуя сделать ему вакцину.
Как заявил haqqin.az начальник отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Эльшад Гаджиев, по итогам расследования будет дана правовая оценка его действиям.
«Это житель Баку Джейхун Агаев, 1978 г.р. Утверждения о том, что он является ветераном первой карабахской войны, ложны. В 1994 году ему было всего 16 лет», - сказал представитель МВД, обвинив мужчину в обмане.
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Новые ограничения для посещения ресторанов и моллов в Азербайджане вызвали ажиотаж в пунктах вакцинации. Как уже сообщал haqqin.az, c сегодняшнего дня посетителям общественных объектов закрытого типа необходимо иметь ковид-паспорт.
Бакинцы массово ринулись на пункты вакцинации, в результате чего там образовались большие очереди. По сообщению Оперативного штаба, в течение последней недели ежедневно вакцинацию проходили 80-100 тысяч человек. Несмотря на это, первую дозу вакцины в Азербайджане получили пока лишь 4,1 миллиона человек, а это лишь половина взрослого населения.
Наплыв желающих вакцинироваться не обходится без инцидентов. В социальных сетях появились видеокадры, на которых возмущенные граждане просто ломают стеклянную дверь и берут штурмом поликлинику.
Как заявили в пресс-службе Минздрава, в поликлинику всех впускали в порядке очереди. Однако один из желающих срочно провакцинироваться выбил стеклянную дверь, ворвался внутрь и нанес побои трем медработникам. Впрочем, представленные видеокадры не требуют дополнительных комментариев.