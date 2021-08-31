Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 13:53

Ситуация с нелегальными мигрантами, сложившаяся на восточной границе Евросоюза, привела к серьезным проблемам в Литве, Латвии и Польше, кордон которых с Беларусью пытаются пересечь так называемые «туристы», в основном из Ирака. Латвия первая ввела режим чрезвычайного положения на своем рубеже с Беларусью и начинает строить заградительную стену высотой в 2,5 метра. Такие же меры предпринимает и Литва, о чем уже сообщал haqqin.az. Только что стало известно, что и Польша, граница которой с Беларусью тянется на 400 километров, скорее всего, введет «чрезвычайку» на этом участке своей территории. Премьер-министр Матеуш Моравецки уже запросил согласие на это у президента Анджея Дуды. Мотивация такого шага обозначена словами о том, что это поможет «предотвратить провокации Минска».

Если президент одобрит такое предложение, это будет означать, что на 30 суток более чем в 180 населенных пунктах двух воеводств Польши вблизи с границей Беларуси будут запрещены экскурсии, демонстрации и другие массовые мероприятия. В заявлении премьера указывается, что все ограничительные меры не будут касаться профессиональной деятельности местных жителей и свободы их перемещения. Местные крестьяне и фермеры смогут, как и прежде, свободно заниматься сельскохозяйственными работами на территориях приграничного пояса. На своей странице в фейсбук М.Моравецки объясняет, что новая мера, вводимая в Польше впервые с 1989 года, из-за «кризисной ситуации на границе» необходима и «продиктована заботой о безопасности государства, наших граждан и отвественности за безопасность границ страны и Европейского союза, который поддерживает нас в этом вопросе». Называя режим Лукашенко «опасным», далее польский премьер пишет: «Мы должны сдержать эти агрессивные гибридные действия...». Основания для беспокойства Варшавы имеются: только в августе польские пограничники зафиксировали около 3 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Здесь уже решили установить заграждение из колючей проволоки высотой 2,5 метра на протяжении всех 400 километров границы с этой страной. Увеличится там и воинский контингент: численность его возрастет с 500 до 2 тысяч военных. Все эти меры должны, по замыслу властей, обеспечить «непроницаемость» кордона.