Погода на завтра: все еще жарко
В четверг, 2 сентября, в Баку и на Апшероне сохранится солнечная погода без осадков. В течение дня прогнозируется юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха составит ночью 23-26, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 755 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла.
На Апшероне ожидается преобладание слабого и умеренного колебания метеофакторов, что в целом положительно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.