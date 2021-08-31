ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают Азербайджан открыть школы в стране с соблюдением соответствующих мер безопасности. В период, когда дети готовятся вернуться в школу в связи с началом нового учебного года, как никогда важно принять решительные меры по минимизации распространения вируса. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

«По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, эти меры включают обеспечение доступа к вакцинации для учителей и другого школьного персонала, а также улучшение учебной среды с точки зрения соблюдения стандартов безопасности посредством таких мер, как улучшение вентиляции классных комнат, уменьшение количества учеников в классах, соблюдение физической дистанции, регулярное антивирусное тестирование школьного персонала и информирование родителей о мерах безопасности. Вакцинация – один из лучших и самых быстрых способов защиты от вируса, включая дельта-штамм. Вакцинация учителей и других работников школ – это преимущество в нынешнем году, которое сделает школы более безопасным местом», – говорится в заявлении.

По словам представителя ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, люди живут с пандемией COVID-19 уже почти два года, и безопасное открытие школ стало главным приоритетом: «Мы все должны работать над безопасным открытием школ во имя будущего наших детей. ВОЗ настоятельно призывает страны, в том числе и Азербайджан, держать школы открытыми, сводя при этом к минимуму риск распространения различных штаммов COVID-19».

Представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, в свою очередь, отметил, что закрытие школ, которые играют важную роль с точки зрения образования, психического здоровья и развития социальных навыков, оказывает серьезное негативное влияние на детей: «Дети и молодежь не должны подвергаться риску приостановки обучения еще на год. ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Минобразования Азербайджана для обеспечения безопасного открытия школ 15 сентября, чтобы дети не упустили возможности, предоставляемые школой».