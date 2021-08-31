Напомним, что эта дорога была закрыта после нападения на азербайджанского пограничника, в результате чего Азербайджан перекрыл главную сухопутная связь Армении с Ираном. После трехдневных переговоров при участии российской стороны азербайджанская сторона вновь открыла дорогу, но при этом ограничила движение вблизи погранпостов бетонными блоками.

Движение на проходящем через территорию Губадлинского района Азербайджана участке дороги Горис - Кафан, которая соединяет Армению и Иран, организовано таким образом, что армяне больше не смогут проезжать по ней на высокой скорости. Автомобили обязаны сбавлять скорость до минимума, когда будут двигаться мимо постов азербайджанских пограничников, и проезжать между бетонных блоков.

Как сообщает haqqin.az, армянская газета Hraparak пишет, что дорога на самом деле «открыта частично». Мол, азербайджанские пограничники в 2-3 местах выставили на магистрали бетонные блоки, ограничив тем самым движение. Эти блоки выставлены перед азербайджанскими погранпостами.

«Наши источники сообщают, что при движении по этой части дороги скорость машин убавляется до минимума, поскольку бетонные блоки выставлены в зигзагообразном порядке, а для движения открыта лишь узкая полоса. Таким образом азербайджанская сторона легко идентифицирует проезжающие машины, что создает дополнительные риски. Теперь люди будут стараться не ездить по этой дороге, особенно потому, что Служба нацбезопасности несколько месяцев назад призывала водителей проезжать эту дорогу не останавливаясь, на скорости», - пишет армянская газета.

Армянские СМИ домысливают, что руководство Армении взяло на себя какие-то обязательства, чтобы дорогу открыли, но в чем они заключаются, выяснится позже.

Отметим, что некоторые участки дороги Горис - Кафан еще в советское время были проложены по территории Азербайджана, а именно Губадлинского района. После тог, как в ноябре минувшего года Азербайджан восстановил свои государственные границы в направлении Губадлы и Зангилана, дорога перешла под контроль Азербайджана. Но продемонстрировав добрую волю, Баку разрешил движение по этим участкам дороги до того, как будет проложен альтернативный путь.

Теперь ограничение дороги в нескольких местах бетонными блоками позволит азербайджанской стороне частично контролировать и грузы, перевозимые по ее территории. Поскольку уже месяцы как распространяется информация о том, что из Ирана в Армению, а оттуда по подконтрольным российским миротворцам территориям Азербайджана ездят большегрузные автомобили с подозрительными грузами.