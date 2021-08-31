Сын генерала Ровшана Акперова напал на адвоката в суде

Член коллегии адвокатов Эльчин Садыгов обратился к президенту Ильхаму Алиеву и руководителям правоохранительных органов. Адвокат сообщил, что сегодня в суде на него напал сын находящегося под стражей генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Как сообщает haqqin.az, Э.Садыгов отметил, что защищает права Фадая Алиева, законного наследника убитого Алиева Эльчина Фадай оглу по уголовному делу, в котором обвиняется генерал Ровшан Акперов: «Когда я выходил из зала судебного заседания, где разоблачал генерала, его сын (позже узнал из прессы, что его зовут Тельман) напал на меня перед лестницей на втором этаже Бакинского военного суда. Его остановили люди, стоявшие рядом. У меня также есть доказательства этого, кроме записи с камеры суда.

Прошу взять этот факт под особый контроль и дать указание привлечь к ответственности сына Ровшана Акперова».