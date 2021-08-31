Кямран Алиев: Россия нам поможет

Продолжается работа в связи с пропавшими без вести во время первой карабахской войны, заявил журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По словам генпрокурора, этот вопрос находится в центре внимания: «Уже выявлено 55 таких лиц. В то же время в Кельбаджаре, Башлыбеле и других местах уже обнаруживаются массовые захоронения. Наша работа в этом направлении продолжается. После второй карабахской войны у нас семь пропавших без вести военнослужащих. Наша работа продолжается и в этом направлении. Согласно поставленной перед нами руководством страны задаче, мы стараемся, чтобы каждый из пропавших без вести как во время первой, так и второй карабахских войн был найден и передан своей семье... В связи с этим мы сотрудничаем с различными госструктурами и странами. В том числе у нас налажено сотрудничество с Турцией и Россией. Мы пришли к соглашению и с Генпрокуратурой России. Согласно договоренности, ее сотрудники также окажут нам помощь для прояснения судеб тех, кто пропал без вести во время карабахской войны», - передает АПА слова генпрокурора Азербайджана.