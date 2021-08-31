Генпрокурор о преступлениях в зоне российских миротворцев

«Нам известно о преступлениях, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», - заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генпрокурор отметил, что они внимательно следят за процессом: «Если происходят такие случаи, то с нашей стороны обеспечивается возбуждение уголовного дела. Потому что это азербайджанская территория, и в случае необходимости мы применяем правовые механизмы и будем применять», передает АПА.

Генпрокурор также прокомментировал поездки армянских чиновников в Карабах: «В связи с подобными случаями ведутся переговоры на разных уровнях. Этими вопросами занимаются наши соответствующие структуры».