В Сабаиле поели и выпили от души, а потом убили

В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением 31 августа в Сабаильском районе столицы тела Эльдара Гурбанова (1972 г.р.) с телесными травмами.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сабаильского района, в ходе расследования выяснилось, что 30 августа в 01:00 в квартире на улице Эльчина Азизова в Сабаильском районе житель столицы Руслан Алешкин (1975 г.р.) и его знакомые Марат Гамидов и Эльдар Гурбанов выпили спиртное, после этого Р.Алешкин во время конфликта с Э.Гурбановым на почве личных взаимоотношений нанес последнему многочисленные удары кулаком и ногой по голове и убил его.

Р.Алешкин задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следствие по уголовному делу продолжается.