И Европа не хочет бегущих афганцев

Ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

«Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», – цитирует Сассоли ТАСС.

По его мнению, все думают только о тех афганцах, кто работал с Европарламентом, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности.