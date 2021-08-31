Лавров уходит в Госдуму?

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов.

«Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу», – передает РИА Новости ответ Лаврова в ходе выступления в МГИМО на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом.

Сергей Лавров участвует в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Помимо главы российского внешнеполитического ведомства, туда также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.