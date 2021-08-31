Фарид Исаев, обозревать haqqin.az 15:51

В пригороде Анкары началось грандиозное строительство огромного комплекса, который под одной крышей разместит Министерство обороны, Генеральный штаб и штабы родов войск. Предварительно огромное здание получило название «Звезда и полумесяц», и оно точно затмит американский Пентагон. Сейчас оборонные ведомства Турции располагаются в зданиях 60-90-летней постройки в столичном районе Кызылай, но современные требования, в том числе к безопасности, вынуждают думать об отдельном комплексе оборудованных и защищенных зданий. В марте 2016 года Кызылай стал местом теракта, во время которого погибли 37 человек, а 125 были ранены.

Церемония открытия большой стройки была приурочена к 99-й годовщине победы в битве при Думлупынаре, которая стала в Турции национальным днем Победы. Президент Эрдоган, принявший участие в церемонии, поставил цель завершить строительство к 29 октября 2023 года, столетию основания Турецкой республики. Комплекс будет способен разместить 15 тысяч персонала в помещениях площадью почти 900 тысяч квадратных метров, а общая территория «турецкого Пентагона» составит 12,6 миллиона квадратных метров. Для сравнения, американский Пентагон, построенный в 40-е годы прошлого века, имеет общую площадь помещений, включая коридоры, 600 тысяч метров. Часть территории будет использоваться для тематических выставок. Кроме того, предусмотрено место для проведения торжественных мероприятий. Сама планировка радиальностью, размещением помещений по кругу, напоминает условный американский образец, но в общем художественном замысле будет передано сходство с турецким флагом, то есть с теми самыми звездой и полумесяцем. Эрдоган сказал, что новый комплекс будет внушать страх врагам Турции и уверенность ее друзьям.