Минобороны Азербайджана возмущено: Армения перекладывает ответственность за хаос на Азербайджан

Еще несколько дней назад, вопреки умозаключениям армянских СМИ, Следственный комитет Армении подтвердил правоту Министерства обороны Азербайджана о произошедшем недавно инциденте – перестрелке между армянскими солдатами, в результате которой погибли трое армянских солдат.

Армянские СМИ, а в последнее время и некоторые официальные лица, пытаются переложить ответственность за участившиеся случаи неуставных отношений в армянской армии, а также некомпетентность своих правоохранительных органов на азербайджанские власти и командование азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором подвергло критике официальные и неформальные источники информации, обвиняющие азербайджанских солдат в нарушении режима прекращения огня, угоне скота, поджоге лесов…

Последним беспочвенным обвинением стала растиражированная информация о смерти армянского солдата, якобы погибшего от пули азербайджанского снайпера. Как сообщает haqqin.az, Минобороны Азербайджана категорическим образом опровергает данную информацию и выражает свое возмущение выходом в свет лживых, беспочвенных и клеветнических по своему духу публикаций. Армянская сторона задалась целью переложить всю ответственность на Азербайджан.