Помощник президента Азербайджана: Кому в магазины и рестораны вход воспрещен

«С 1 сентября вход в молы, гостиницы, кафе, рестораны и в прочие объекты услуг доступен лишь привившимся гражданам. Посетители должны предъявить ковидные паспорта. Будут пропускать и лиц, привившихся хотя бы один раз. А с 1 октября, чтобы попасть в общественные заведения надо уже предъявить свидетельство о двух прививках», - об этом в интервью АзерТадж заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Вместе с этим, Ш.Мовсумов заявил, что для входа в рестораны и кафе на открытом воздухе ковид-паспорта не требуются. А пассажиры общественного транспорта должны придерживаться правил масочного режима.