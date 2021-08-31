Российский спецназ занял территорию у границы Израиля
Российские силы спецназначения вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, располагающейся близ границы с Израилем и Иорданией. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».
В последние недели данный район превратился в «горячую точку», где проходили ожесточенные бои между местными ополченцами и сирийскими военными.
Как отмечается, в настоящее время в районе подняты сирийские и российские флаги.