Азербайджанские военные самолеты отправились в Турцию
Азербайджанские военные пилоты примут участие в летно-тактических учениях "Сокол ТурАз-2021" в Турции, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана в среду.
Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, 1 сентября военные самолеты отправились в турецкую Конью для участия в совместных азербайджано-турецких учениях.
На летно-тактических учениях Азербайджан представят четыре военных самолета: два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25.